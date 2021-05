Il prossimo mercato estivo dell'Inter sarà all'insegna del risparmio. Secondo la Gazzetta dello Sport, il presidente Zhang vuole tenere tutte le stelle della squadra nerazzurra sacrificando in uscita chi ha deluso: Vidal, Sanchez, Vecino e Pinamonti oltre ai rientri dai prestiti Dalbert, Joao Mario e Nainggolan.



Ranocchia, Kolarov e Young sono in scadenza di contratto e si svincoleranno a parametro zero. Attenzione a Brozovic e De Vrij o, in alternativa, Skriniar: nessuno vorrebbe privarsi di loro, ma potrebbe essere il tempo di fare scelte difficili per un bene superiore. Certi sacrifici servirebbero comunque a proteggere la prima linea di Conte: non sono in vendita i due cavalieri Lukaku-Lautaro, il rampante Hakimi sulla fascia e l'anima italiana rappresentata da Bastoni e Barellla.