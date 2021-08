Continua il mercato dell'Inter, alla ricerca di un altro rinforzo per l'attacco dopo l'arrivo di Dzeko. La Gazzetta dello Sport sottolinea come molto del mercato nerazzurro passi per le mani di Mino Raiola: l'italo-olandese è l'agente di Dumfries, già acquistato la scorsa settimana, e di Marcus Thuram. Nella sua scuderia anche altri due giocatori di cui si sta parlando in questi giorni in casa Inter: Pinamonti (che può finire in prestito all'Empoli) e de Vrij (con cui si tratta il rinnovo).