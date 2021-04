Achraf Hakimi, esterno dell'Inter, ha svelato in un'intervista a Repubblica un retroscena di mercato che riguarda lui e un'altra squadra italiana: "Il Napoli mi cercava perché a Dortmund ho lavorato bene. Ma la squadra che in quel momento mi attirava di più è sempre stata l'Inter, un progetto in crescita". Un interessante aneddoto svelato dall'esterno nerazzurro in persona.