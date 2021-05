L'Inter, per sistemare i conti, potrebbe dover cedere un giocatore. E, come scrive Tuttosport, le maggiori plusvalenze le possono portare Lautaro Martinez, che è a bilancio per 11,6 milioni di euro, e Marcelo Brozovic, a bilancio per 900mila euro. Il valore dell'argentino si aggira intorno agli 80 milioni di euro, mentre il croato viene valutato 45.