Non sarà al Marsiglia il futuro di Arturo Vidal: lo assicura La Provence, spiegando che il centrocampista cileno ha rifiutato la corte per motivi economici (all'Inter percepirà 6,5 milioni di euro il prossimo anno) e progettuali (l'OM resterà fuori dalla prossima Champions League). Per questo, si legge, Sampaoli ha virato su Thiago Almada, valutato 20 milioni di euro dal Velez Sarsfield.