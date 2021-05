Intervistato da Dazn dopo la vittoria della Juventus sul Sassuolo, Gigi Buffon ha parlato anche del suo futuro: ​"Tornare a Parma? Non ho nulla da nascondere, sono arrivato alla Juve con grande entusiasmo ma con mancanza di equilibrio. Ora vado via felice, questo è la conquista più grande che potesse farmi la Juve. Ho un po’ di offerte, mi prendo 20/25 giorni per vedere se ho energia ed entusiasmo. La guerra da suolo non la puoi fare, io ho sempre dato entusiasmo e grinta agli altri e se ora qualcuno le dà a me le accoglierei volentieri”.