Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, è intervenuto a Radio Anch'io per parlare della creazione della Super Lega e delle sue conseguenze per il mondo del calcio e anche per il calciomercato: ​"Locatelli alla Juve? Non c'è nessuna intesa. Locatelli per noi è importantissimo, ha richieste sia in Italia che all'estero, soprattutto. Aspettiamo, perché se va avanti questo progetto vuol dire che le big incasseranno più soldi e ci rivarremo sulle grandi. Andremo a recuperare tutto il tempo che ci hanno fatto perdere con discussioni sul nulla".