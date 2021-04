Evelina Christillin, membro del board Uefa, commenta così, al Fatto Quotidiano, le voci che la danno vicino alla presidenza della Juventus: "È una notizia infondata e già smentita più volte. Non ho ricevuto nessuna chiamata e penso che Andrea continuerà a ricoprire la sua carica. Con la Juve è un amore totale, infinito e inesauribile. Già solo il fatto di essere inserita tra le ipotesi, per me è un grande orgoglio".