La Juventus sta spingendo per l'acquisto di Manuel Locatelli e sta cedendo sul fronte Dragusin con il Sassuolo. Il difensore uscito dal settore giovanile bianconero piace molto all'ad neroverde Carnevali che sta spingendo per l'acquisto a titolo definitivo del suo cartellino. Il giocatore e il suo agente, tuttavia, continuano a confermare che non c'è la volontà di lasciare la Juventus nonostante offerte ricevute dalla Premier e dalla Bundesliga.