L'allenatore della Juventus, Pirlo oggi contro il Parma rilancia dall'inizio la coppia d'attacco formata da Cristiano Ronaldo e Dybala. L'argentino insegue il gol numero 100 in maglia bianconera. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il futuro (e il rinnovo di contratto) possono attendere, la qualificazione alla prossima Champions League no: Dybala sa che adesso serve solo la mossa giusta, fatta al momento giusto, per afferrare il destino.