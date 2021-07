La Juventus e il Sassuolo sono davanti ad una vera e propria guerra di nervi per Manuel Locatelli. Il giocatore ha ribadito più volte la sua volontà di andare a giocare a Torino, ma il Sassuolo fa muro perché l'offerta da 40 milioni da parte dei bianconeri non è mai neanche lontanamente arrivata. Più passa il tempo, più la tensione aumenterà con il ragazzo, secondo il Corriere dello Sport, pronto a fare pressione pur di ottenere il via libera.