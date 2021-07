Questa sera è atteso a Torino Jorge Antun, l'agente di Paulo Dybala. Un arrivo importante, che nei prossimi giorni darà il via alla trattativa per rinnovare il contratto della Joya con la Juventus, attualmente in scadenza nel 2022. Il procuratore argentino dovrà osservare 10 giorni di quarantena e potrà così incontrare Cherubini e la dirigenza bianconera a partire dal 5 agosto.