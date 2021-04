È uno dei giocatori più utilizzati dalla Juventus in questa stagione, eppure Adrien Rabiot continua a non convincere del tutto. E, come scrive Tuttosport, a giugno può essere ceduto: le squadre interessate a lui non mancano, con l'Everton in testa, ma il problema è l'ingaggio del centrocampista francese, da sette milioni di euro netti più bonus.