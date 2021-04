Un mese per convincere la Juventus a puntare ancora su di lui. È questo l'obiettivo di Paulo Dybala per il finale di stagione, ma la sua conferma, come riporta il Corriere dello Sport, dipenderà da tanti fattori: in primis, dalla presenza o meno di Cristiano Ronaldo, con cui il feeling in campo non è mai sbocciato del tutto. Poi dai conti: l'eventuale cessione della Joya permetterebbe ai bianconeri di mettere a bilancio un'importante plusvalenza.