L'Olympique Lione vuole riscattare Mattia De Sciglio, in prestito dalla Juventus dal mese di ottobre. Il terzino, stando a quanto riporta L'Equipe online, vuole proseguire la sua avventura in Francia e le trattative coi bianconeri sono già iniziate: si lavora per una cifra attorno ai 3 milioni di euro.