Nulla di fatto dopo il primo incontro tra Giorgio Chiellini e Andrea Agnelli. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il capitano della Juventus e il presidente hanno avuto una chiacchierata interlocutoria per parlare del futuro del difensore, in scadenza di contratto coi bianconeri. In caso di mancato rinnovo, prende sempre più corpo l'ipotesi Mls.