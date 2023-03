Via vai sul mercato a centrocampo della Juventus. A fine stagione l'argentino Leandro Paredes tornerà al PSG per fine prestito, mentre il francese Adrien Rabiot è in scadenza di contratto a giugno e si svincolerà a parametro zero. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, i dirigenti bianconeri hanno già individuato i loro possibili sostituti: il regista danese Morten Hjulmand del Lecce e l'italiano Davide Frattesi del Sassuolo.