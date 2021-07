È iniziata una settimana importante per il mercato della Juventus, col ritorno di ​Cristiano Ronaldo alla Continassa e tante trattative in entrata e uscita. Le principali riguardano Manuel Locatelli e Merih Demiral: i bianconeri valutano il difensore circa 35 milioni di euro, una cifra vicina a quella che il Sassuolo chiede per il centrocampista. Sul turco, oltre al Borussia Dortmund, c'è sempre l'interesse dell'Atalanta.