L’offerta della Juve a Paul Pogba è più o meno è la stessa che era stata presentata a Paulo Dybala lo scorso autunno, salvo poi essere ritirata: 7,5 milioni di euro a stagione più bonus fino ad arrivare a 10 per le prossime 3 stagioni, ovvero fino al 2025. E' quanto riporta la Gazzetta, spiegando come a convincere il giocatore più dei soldi è stato il progetto: tornerebbe a essere centrale come lo era alla Juventus prima dell’addio nell’estate 2016, e ritroverebbe Massimiliano Allegri, con cui c’è grande sintonia. E non è da escludere che ci sia stato un contatto diretto, determinante...