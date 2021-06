In scadenza di contratto col Milan, seguito dalla Juventus e ora a un passo dall'Inter. Le tre big della Serie A sono state coinvolte nella vicenda Calhanoglu. In particolare i bianconeri avevano chiesto info all'entourage del centrocampista turco, visto il mancato rinnovo col rossoneri. L'addio di Fabio Paratici, il principale sponsor di Calha in bianconero, ha fatto tramontare l'ipotesi Juve per l'ex Bayer Leverkusen.