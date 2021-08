Cristiano Ronaldo ha saltato l'amichevole di ieri tra Juventus A e Under 23, per allenarsi e migliorare la sua condizione. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il portoghese spera di lasciare i bianconeri, ma non ci sono spiragli per un suo addio: i 31 milioni di euro di stipendio netto hanno frenato tutte le potenziali acquirenti.