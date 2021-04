In una lunga intervista al Corriere dello Sport, Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo, si è soffermato anche sulle voci che lo vedono come obiettivo numero uno della Juventus per il centrocampo: “Fa parte del mio lavoro e significa che ho alzato il mio livello. Certi attestati di stima e l’interessamento di grandi società aumentano le mie motivazioni e mi fanno capire che sono sulla strada giusta”.