Manuel Locatelli sempre nel mirino della Juventus. Ma, come scrive Tuttosport, serve un'accelerata, perché sul centrocampista del Sassuolo c'è anche la Roma: non è da escludere che i bianconeri, a Reggio Emiliia mercoledì per la finale di Coppa Italia con l'Atalanta, incontreranno i neroverdi per parlare del classe '98.