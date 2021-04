Arkadiusz Milik, attaccante del Marsiglia, parla a Canal +, dicendo la sua sul futuro: “Non ho mai detto che volevo lasciare Marsiglia. Sono molto felice qui. Gioco, segno. Mi sento bene qui. Il Marsiglia mi ha dato una possibilità in un momento difficile. Mi sono davvero divertito. Ho un contratto con il Marsiglia. Dipenderà anche dal club”. Il polacco ex Napoli è un obiettivo della Juventus per la prossima stagione.