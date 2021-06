Massimiliano Allegri ha deciso: nella sua nuova Juventus rivuole Miralem Pjanic al centro. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il centrocampista bosniaco al Barcellona non ha trovato spazio e, secondo l'allenatore livornese, offre più garanzie rispetto a un giovane come Locatelli. Ora servirà trattare col Barça: l'obiettivo è strappare un prestito.