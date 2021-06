In casa Juventus resta da definire la posizione di Mattia De Sciglio, reduce dall'ottima stagione in Francia con il Lione. Il presidente Aulas valuta ancora la possibilità di acquistare il terzino a titolo definitivo, ma secondo quanto riportato da Tuttosport, con Allegri sulla panchina bianconera, non va escluso a priori il suo ritorno alla Juventus.