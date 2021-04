Secondo Tuttosport, il Chelsea sarebbe intenzionato a portare avanti un discorso con la Juventus per Paulo Dybala in estate. Per il quotidiano piemontese, i Blues sarebbero disposti a offrire contropartite tecniche alla Vecchia Signora in cambio del nazionale argentino: nell'affare potrebbero rientrare sia Emerson Palmieri che Jorginho pur di portare la Joya a Stamford Bridge. In più c'è un altro giocatore che interessa ai londinesi: Alex Sandro, il quale è reduce da una stagione non proprio esaltante e diventerebbe un obiettivo concreto di Roman Abramovich se dovesse partire proprio Emerson Palmieri in direzione Torino.