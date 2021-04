Gigio Donnarumma, in scadenza di contratto con il Milan, potrebbe lasciare il Diavolo in direzione Torino, sponda Juventus. Uno scenario di mercato al quale, forti della visita di Mino Raiola alla sede bianconera, credono i bookmaker che hanno rivisto la quota su un passaggio dell’estremo difensore alla Juventus, scesa, come riporta Agipronews, da 7,50 a 5. Una diminuzione che va di pari passo con gli scenari di mercato; Donnarumma, attraverso il proprio procuratore, chiede al Milan un ingaggio di circa 12 milioni a stagione, una cifra che il club rossonero farebbe fatica a corrispondere al calciatore. Ecco quindi che la Juventus potrebbe approfittarne facendo suo il miglior portiere italiano e mettendo a segno un colpo in grado di far sognare i tifosi.