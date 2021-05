Il rinnovo di contratto di Paulo Dybala è in stand-by. Come scrive la Gazzetta dello Sport, la Juventus non vuole intavolare il discorso prima della fine di giugno: molto dipenderà dalla Champions League, ma i bianconeri sono tentati di segnare una plusvalenza dalla sua cessione; d'altro canto, la Joya vede la fine del contratto tra una stagione e l'idea di andare via a zero, decidendo così il proprio futuro, lo alletta.