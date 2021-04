Quest'oggi, il Corriere della Sera tocca il tema del futuro di Cristiano Ronaldo perché anche una eventuale separazione dal portoghese non sarà facile per la Juventus. Il motivo lo spiega il quotidiano: "Perché rescindere e risparmiare sui 60 milioni lordi di ingaggio dell'ultimo anno di stipendio non basta: a bilancio il portoghese ha un credito residuo di 29 milioni, quindi andrebbe venduto almeno a quella cifra per non generare minusvalenza", si legge.