Il titolo di capocannoniere della Serie A, dopo quelli già conquistati in Premier e Liga, è a un passo. Eppure il futuro di Cristiano Ronaldo alla Juventus resta in bilico: come scrive La Stampa, molto dipenderà dal finale di questa stagione, se la squadra di Pirlo non dovesse centrare la qualificazione alla Champions League sarebbe quasi impensabile trattenere CR7.