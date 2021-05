Nell'intervista concessa ad As, Mino Raiola ha parlato anche del futuro di Paul Pogba, sempre accostato alla Juventus: "È ​importante sapere cosa voglia fare il Manchester United, quale progetto ci verrà prospettato. Paul vuole vincere la Champions League e altri titoli, vedremo se questo sarà possibile allo United o altrove. Perché non è ancora andato al Real Madrid? Questa è una domanda che dovete rivolgere a loro, ma Pogba ha sempre avvertito un grande fascino per il Real anche per la presenza di Zidane, è il suo idolo sin da bambino".