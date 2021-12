La Juventus cerca un centravanti sul mercato. In alternativa al sogno Dusan Vlahovic della Fiorentina, i dirigenti bianconeri pensano a Gianluca Scamacca, già nel mirino dell'Inter. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il Sassuolo al momento tiene alte le richieste – 40 milioni o poco meno – e non ha fretta. Anzi, porterebbe volentieri il discorso a giugno, considerato che in inverno cederà probabilmente Jeremie Boga.