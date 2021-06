Tante volte il nome di Zidane è stato accostato alla panchina della Juventus, in passato ma anche in ottica futura. L'eliminazione a sorpresa della Francia da Euro 2020 può però cambiare i piani dei bianconeri: come scrive La Gazzetta dello Sport, Zizou dovrebbe prendere il posto di Deschamps come ct dei campioni del mondo.