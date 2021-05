De Ligt, Chiesa e Kulusevski sono gli unici incedibili per la Juventus. Tutti cedibili gli altri, a cominciare da Alex Sandro e Ramsey, con tre eccezioni secondo Tuttosport.



La prima ovviamente è Cristiano Ronaldo: CR7, come ha fatto al Manchester United e al Real Madrid, deciderà se restare o no. Con la Champions, molto probabilmente sì. Lo stesso Buffon, che però ha voglia di tornare a essere titolare e sembra orientato a un secondo addio. Chiellini invece è orientato su Ibrahimovic: al futuro penserà con la società a stagione finita.