Wojciech Szczesny è in vendita. Come scrive il Corriere dello Sport, la Juventus cerca acquirenti per piazzare il polacco e puntare tutto su Gianluigi Donnarumma, in scadenza di contratto con il Milan. L’ostacolo alla cessione dell’ex Roma da parte di Paratici è legata al suo ingaggio: 7 milioni di euro sono tanti, inoltre le porte delle big europee sembrano bloccate. La speranza della Juve si chiama Premier.