Tuttosport fa il punto sul mercato dei terzini alla Juventus. Che, per il dopo Alex Sandro, punta Emerson Palmieri del Chelsea (seguito anche dall'Inter). Intanto a Torino non hanno abbandonato la pista che conduce a Gosens dell'Atalanta, che piace in Germania e in Inghilterra. L'ultima pista porta in Spagna, in particolare a José Gayà del Valencia, che interessa pure all'Atletico Madrid.