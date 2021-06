Federico Cherubini ha avuto un input importante da Massimiliano Allegri per il prossimo mercato e oltre a Manuel Locatelli dovrà cercare un centrocampista di caratura internazionale, da inserire in rosa. Pjanic è un nome caldo, ma non più giovanissimo e per questo la priorità sarà data ad obiettivi diversi come Tielemans del Leicester e Tolisso del Bayern Monaco.