Ieri c'è stato il primo incontro tra Juventus e Sassuolo per Manuel Locatelli. Un primo faccia a faccia, positivo, cui ne seguirà un altro probabilmente già la prossima settimana. Secondo La Gazzetta dello Sport, i bianconeri hanno proposto non solo Dragusin, ma anche Fagioli e Felix Correia ai neroverdi, come parziali contropartite per il centrocampista azzurro.