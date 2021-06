La Juventus vorrebbe inserire in rosa un regista di grandi prospettive e ha individuato in Manuel Locatelli del Sassuolo il candidato ideale. Se il club neroverde non abbasserà le pretese per lui, tuttavia, il club bianconero potrebbe cautelarsi e anticipare l'arrivo a Torino di Rovella, già acquistato ma lasciato lo scorso gennaio in prestito al Genoa fino al termine della prossima stagione.