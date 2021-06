Vertice di mercato in casa Juventus giovedì a Torino. L'allenatore Allegri parlerà dei piani con i dirigenti bianconeri. Il primo nodo da sciogliere è legato al futuro di Cristiano Ronaldo, cercato da Manchester United e Paris Saint-Germain.



Bonucci e Chiellini confermati così come de Ligt, Cuadrado, Alex Sandro, Bernardeschi, Morata e Dybala. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, in uscita sono sul mercato Demiral e Ramsey. In entrata nel mirino c'è il centrocampista del Sassuolo, Locatelli oltre a un nuovo centravanti.