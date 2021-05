La Juventus ha alcune situazioni in sospeso e quella di Paulo Dybala è la più chiacchierata. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’agente del 10 e la Juve non si parlano da molte settimane e non sarà il gol numero 100 in bianconero a cambiare la situazione. Senza Champions, piuttosto, alla Juve mancherà ancora più spinta in chiave rinnovo del contratto in scadenza nel 2022. Impossibile che con l’Europa League la Juve abbia la forza di proporre un rinnovo con aumento a Paulo, prima di un’estate in cui sicuramente torneranno i discorsi sui possibili scambi con Dybala protagonista".