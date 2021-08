Max Allegri vuole un centrocampista per rinforzare un reparto apparso in difficoltà nell’ultima stagione. Visto il prolungarsi della telenovela Locatelli, per il quale ancora non si è trovato l'accordo con il Sassuolo, la dirigenza bianconera sta lavorando anche su altri nomi. Per gli esperti uno dei calciatori che potrebbero vestirsi di bianconero nella prossima stagione è Toni Kroos, con un suo approdo alla corte di Allegri in quota a 3. Il centrocampista tedesco, da anni punto di forza del Real Madrid, potrebbe infatti cambiare aria alla ricerca di nuovi stimoli. Stessa quota anche per il centrocampista del Bayern, Corentin Tolisso, voglioso di riscatto dopo una stagione ai margini. Da monitorare il futuro di Paul Pogba, il contratto in scadenza nel 2022 lo rende appetibile agli occhi del management bianconero. Un ritorno a Torino del francese vale 6 volte la posta contro il 7,50 di Luis Alberto.