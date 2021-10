La Juventus prosegue la rincorsa al vertice in campionato e, nel frattempo, lavora sul mercato per garantire ad Allegri una rosa capace di competere sia in Italia che in Europa. Un doppio tavolo sul quale sono impegnati i piani alti bianconeri e che vede i vertici della Vecchia Signora a caccia di un rinforzo per il centrocampo. Il grande obiettivo è il francese Aurélien Tchouaméni, mediano del Monaco e della Francia di Deschamps, con i betting analyst che vedono il suo approdo nella Torino bianconera in quota 3,50. Tchouaméni, però, non è l’unico nome per il centrocampo. In quota, riferisce Agipronews, è sempre vivo il sogno Paul Pogba: il francese, attualmente in forza al Manchester United, è rimasto legato alla Juventus tanto che, al termine della semifinale di Nations League vinta contro il Belgio, aveva ammesso di essere ancora in contatto con gli ex compagni. Parole che hanno riacceso l’entusiasmo dei tifosi bianconeri con un ritorno in bianconero del centrocampista che vale 5 volte la posta.