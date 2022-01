Per il rinnovo di Paulo Dybala con la Juventus "se ne parlerà a febbraio", come ha sottolineato Maurizio Arrivabene, amministratore delegato bianconero, in più riprese. La sua permanenza alla corte di Massimiliano Allegri, però, non sembra essere così scontata: seppur secondo i betting analyst lopzione più accreditata, a quota 1,80, rimane il rinnovo, all'orizzonte prendono quota le ipotesi Barcellona, in quota a 5, e Inter con l'approdo a Milano sponda nerazzurra che vale 6 volte la posta. Più difficile, invece, che possa essere una tra Newcastle, PSG e Tottenham, tutte a quota 9, a convincere l'argentino a lasciare Torino. Febbraio si avvicina, il tempo delle parole è quasi gunto al termine, poi Dybala e la Juventus dovranno decidere il proprio destino.