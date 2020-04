Il Manchester United andrà forte su Milinkovic se dovesse partire Paul Pogba. Come riporta The Sun, vendere - e bene - il top player francese permetterebbe allo United di investire sul mercato. Andrebbe dritto su Milinkovic Savic.



CALCIOMERCATO LAZIO - Il centrocampista serbo potrebbe sostituire Pogba in estate: come riporta As, questa potrebbe essere la sessione di mercato buona per l'arrivo dell'ex Juventus in Spagna, al Real Madrid. Juventus avvisata: sul Polpo potrebbe piombare la Casa Blanca. Sul taccuino dei Red Devils non c'è solo Milinkovic, ma anche Boubakary Soumaré, classe '99 del Lille. Piace tantissimo anche Jadon Sanchez del Borussia che però, secondo il compagno Reus, potrebbe rimanere in Germania almeno un altro anno.