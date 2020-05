Oltre a Luis Suarez in avanti, a Formello per il prossimo calciomercato è già tempo di scelte definitive. Anche in difesa: Igli Tare, ds biancoceleste, sta stringendo per provare a soffiare alle altre big Marash Kumbulla. Come riporta il Corriere dello Sport, la trattativa rischia di essere molto complicata.



CALCIOMERCATO LAZIO - Su Kumbulla la concorrenza è spietata e il Verona ha sparato alto: vuole 25 milioni per privarsi del suo difensore centrale. Igli Tare ha parlato con il ragazzo, sta provando a convincerlo della bontà del progetto di crescita della Lazio. Ha messo sul piatto 16 milioni più contropartite tecniche, come Valon Berisha. Su Kumbulla ci sono anche Inter, Napoli e Fiorentina.