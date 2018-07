La Lazio guarda ai Mondiali, non solo per puro interesse sportivo. Il calciomercato è appena iniziato ufficialmente, bisogna muovere le pedine per arrivare alle cessioni desiderate e ai sostituti necessari. Per sostituire Felipe Anderson, in trattativa serrata con il West Ham, la Lazio guarda appunto ai Mondiali russi, come riporta il Corriere dello Sport.



CALCIOMERCATO LAZIO - A Tare piace danese Martin Braithwaite, in Russia ha giocato da titolare, contro Francia e Croazia, da attaccante esterno pur presentandosi come attaccante centrale. 27 anni, il suo cartellino appartiene al Middlesbrough ma da gennaio ha giocato con il Bordeaux dove ha segnato 4 gol in 14 presenze. 5 reti all'attivo in Serie B inglese, è stato acquistato dal Tolosa, di cui era capitano, per 11 milioni. In scadenza 2022, base d'asta minima almeno 10 milioni. La Lazio ci pensa, prima deve cedere Felipe Anderson.