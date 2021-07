Un fulmine a ciel sereno per la Lazio che diventa una ghiotta occasione di mercato. Il mancato arrivo di Luis Alberto nel ritiro biancoceleste ha scatenato diverse voci su un suo possibile addio dalla capitale e i betting analyst, riporta Agipronews, quotano l’addio dello spagnolo, sul quale si sono posati gli occhi delle big d’Italia con Juventus ed Inter favorite. Allegri da sempre apprezza le qualità tecniche dello spagnolo ed il suo approdo in bianconero vale 5 volte la posta sul tabellone Sisal Matchpoint. Paga la stessa quota uno suo sbarco ai campioni d’Italia dell’Inter dove ritroverebbe Simone Inzaghi, il tecnico che ha lanciato Luis Alberto nel grande calcio. Leggermente più indietro il Milan, alla ricerca di un trequartista che possa sostituire Calhanoglu, approdato all’Inter tanto che un suo sbarco nella Milano rossonera si trova in quota a 6,00.