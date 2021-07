La Lazio continua a guardarsi intorno per cercare di rinforzare il reparto offensivo. L’arrivo di Maurizio Sarri, con il cambio di modulo voluto dal tecnico, porta la società biancoceleste a scandagliare le possibili occasioni e tra queste potrebbe essere Frank Ribery. Ne sono sicuri i betting analyst che, come riporta Agipronews, offrono il possibile arrivo del francese nella Capitale a quota 3.

Dopo il mancato rinnovo con la Fiorentina, infatti, Ribery è attualmente senza squadra e nonostante l’età non più verdissima ha dimostrato di poter ancora garantire un discreto apporto alla causa come confermano i 2 gol e i 7 assist della scorsa stagione in 29 presenze. Un’occasione che i biancocelesti potrebbero cogliere regalando così a Sarri una freccia in più per il proprio arco.